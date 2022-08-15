【愛傳媒蔡詩萍專欄】炎熱的午後。眷村往昔風貌的劇場。花甲美魔男的我，牽著四十一枝花的妻子，走進「南村劇場」。

妻說，去看看這「幾位年輕男人」在講什麼幹話，演什麼戲。我說，妳平常看我龜毛難搞的還不夠啊，沒事跑來劇場看？！

她瞪我一眼。我閉嘴了，乖乖跟她進劇場。

演出宣傳上，強調「男人四十」的大叔們，「幹話變多，幹事變少」，但演出名單一字排開，九位各有一片天的男演員，願意來規模不大的四四南村劇 場演出，就已經很不簡單了，如果不是一份對劇場表演的熱愛，大可不必，不是嗎？

我常年稱讚英美的影視明星，再怎麼忙，再怎麼紅，若有好劇本，總是盡量抽空演出百老匯，演出音樂劇、歌舞劇的，理由無它，一場是一場，突槌不能重來，近距離接觸觀眾，演技能不能打動人心，現場一拚便知分曉。

這些年，看到台灣的影視演員，紛紛跨足音樂劇，舞台劇，可見演員的心態成熟了，劇場的環境成熟了，觀眾也很成熟，樂於看到明星在劇場與你眼對眼，心碰心。

於是，我怎能不來看看，幾位人生歷練也進入三四十來歲的「年輕朋友」，如何透過《沒有人想交作業》，來描摹四十男人的心事。

我年輕時，以一本《三十男人手記》（聯合文學出版），開始闖蕩江湖，那時，「三十而立」還是男人成就判定的壓力，但三十畢竟很年輕，如果，到了四十呢，五十呢？還要不要走下去？

我寫《三十男人》時還不知道，四十多我才結婚，近五十有女兒，而寫作的旺季，到了五十多以後才爆發，對自己的「人生可能性的期許」，竟然到了花甲美魔男之際，還不斷電的往前衝！

我還跑馬，我還動手開始寫劇本……重回客串演出……於是，「年歲」這些「關卡」，到底有什麼意義呢！？

看六位比我年輕至少二十多歲以上的男演員，在近距離下，一幕幕的透過「讀劇本」的方式，把他們之間「二十多年的男性情誼」，如何經由「得意與失意」，「年輕與不再年輕」，「愛情與情慾」，「對話與自處」，「告白與矜持」等等，二元對立的衝突，來摸索生命的真諦。

而，什麼，又是生命的真諦呢？我在看戲的過程中，幾度紅了眼眶。我看到了自己「三十男人」時的自信與傲慢，無知與天真，傷心與傷人。

我也看到了自己「四十男人」時的擔心與恐懼，放下卻又不甘心的掙扎。我也看到了，男人內在「隱藏的彼得潘」，一直渴望「在講幹話」的虛張聲勢裡，得到被真心擁抱，被愛的可能！

也許，真正的人生，一個男人的人生，是要在四十以後，方能從許多「帥哥已然告別」，「大叔必須登場」，而「男孩成為男人」的序列裡，一一現身吧！

《沒有人想交作業》裡，有句對白，很有趣，陳家逵演的角色，熱愛表演卻只能寄身校園教表演的失意大學老師，感慨的說：明明虛構的戲劇，卻觸動真實人生不開心的觀眾被洗滌，不是很諷刺嗎？（大意如此）

的確也是，不是嗎？

我們在電影院，劇場裡，OTT平台上，看著某一部戲，看著看著，自己淚流滿面，彷彿不斷的，扭開水龍頭，用冷水沖洗臉面，一場戲看完，牽著伴侶的手，走出去，相依相偎，彷彿更恩愛了。

也或者，你仍然一個人，哭得唏哩嘩啦，打開冰箱，拿出啤酒，站在窗口，一人獨飲，往事並不如煙，但你知道自己必須好好活下去。

這不也是戲劇，幾千年來，給我們現實人生，最好的撫慰嗎？繼續走下去吧！還算年輕的男人們，繼續走下去吧！

那些年，我們真誠以待的自己；那些年，我們傷人也被傷的感情；那些年，我們欺騙過的人以及欺騙過我們的人；那些年，那些年，我們走過的路，都在不知不覺中，樹立了「屬於我們」的風格。

我喜歡《沒有人想交作業》這部「大叔心曲」，六個「男人」讀劇本，讀的不止是舞台上的故事，也是你我心中男人的心事，妳她身邊男人的心情。

以前，隔著毛玻璃，霧濛濛，妳咬牙切齒。而今，近距離在南村劇場，妳聽到他們的心跳呼吸，妳笑出了眼淚。

從今而後，妳願意再牽手他們，牽起看似孤傲實則想抱妳哭泣的男人之手嗎？曾經「三十男人」的我，推薦《沒有人想交作業》。如今「花甲美魔男」的我，更推薦《沒有人想交作業》。

男人的作業，一輩子交不完的。我看的這場六位男演員都很棒。

作者為知名作家

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