板橋一處建築工地發生火警。（趙雙傑攝）

消防人員獲報後前往搶救。（趙雙傑攝）

新北市板橋區大漢街一處建築工地15日凌晨發生火警意外，消防人員獲報後趕緊前往搶救，抵達現場時，發現正在興建的大樓1、2及9樓竄出烈火，立即佈水線並升起雲梯射水灌救，火勢約在30分鐘左右撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，而火警發生原因仍在調查當中。