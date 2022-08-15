板橋一處建築工地發生火警 所幸無人傷亡 07:012022/08/15 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋一處建築工地發生火警。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 板橋一處建築工地發生火警。（趙雙傑攝） 消防人員獲報後前往搶救。（趙雙傑攝） 新北市板橋區大漢街一處建築工地15日凌晨發生火警意外，消防人員獲報後趕緊前往搶救，抵達現場時，發現正在興建的大樓1、2及9樓竄出烈火，立即佈水線並升起雲梯射水灌救，火勢約在30分鐘左右撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，而火警發生原因仍在調查當中。 派出所所長破門遭民眾劃傷手部 緊急送醫治療 台北市中山區公寓5樓傳出火警 1住戶疑遭燒傷送醫救治 嘉義連棟鐵皮工廠竄大火 現場爆炸聲不斷 3廠房全燒毀 #一處 #建築工地 #發生火警 #所幸 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義養雞場大火 太陽能板與柴油助火勢 萬餘隻雞慘成「烤雞」 14:422022/08/13 社會 基隆花圈工廠暗夜失火濃煙竄天 消防緊急破壞鐵捲門灌救 22:432022/08/13 社會 鹿野高台國際熱氣球嘉年華會場大火 6攤位慘遭焚毀 07:142022/07/28 社會 基隆連鎖飲料店深夜火警 急疏散5住戶至頂樓待援 03:062022/08/04 社會 淡水救護車趕救災遭機車撞上 18歲騎士滿身傷送醫無大礙 13:032022/08/01 社會 瓜地馬拉總統隨從遇襲 槍手與軍方交火總統無恙 09:222022/07/31 國際 台中港外海貨櫃輪貨櫃起火 疑腳踏車零組件自燃釀災 20:562022/08/01 社會 比米其林餐廳更難訂！人氣餐廳年收2萬封報名 抽籤決定誰來晚餐 20:042022/08/13 娛樂 10億身家女星驚曝要離婚 王宥忻和老公互嗆對方「淨身出戶」 18:262022/08/04 娛樂 南投中興新村「省政府員工合作社」攤車起火 恐怖濃煙竄升 20:492022/08/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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