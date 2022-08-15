林百貨賣到東京的商品還包括日本人氣卡通人物的設計商品。（台南市政府提供／程炳璋台南傳真）

台南市文化局委外經營的林百貨，連辦8年的日治時代摩登秀，串起台日情誼。今年暑假林百貨將帶著獨家限定在地商品，前進日本東京新宿伊勢丹百貨舉辦快閃巡迴展，讓台南在地產品紅到國外。

林百貨時代橫跨日治時期到國民政府時期，建築體素有日本風貌，落成當時是台南市第1高樓，因樓高5層，被民眾稱為「五層樓仔」，第2次世界大戰後改其他用途，長期閒置，並公告為市定古蹟，經過修復，2014年6月由台南市文化局委外經營，以「文創百貨」再度登場，成為城市熱門景點之一。

台南的外籍旅客以日本為大宗，不少日本人對台南的商品情有獨鍾，這次林百貨主動跨海到東洋，展開為期約半個月的海外交流展，東京民眾17日至30日只要找到「林百貨店」，就可買到充滿台灣味的限定商品。

台南市長黃偉哲指出，新冠肺炎疫情衝擊世界2年多，疫後的海外旅遊是必然趨勢，林百貨率先到東京開賣台南特產，很多日本企業主得知是台南的日式百貨，將顯眼位置留給林百貨，不僅代表林百貨的實力，也代表著台南產品的軟實力。

林百貨17日將在伊勢丹新宿店1樓精品區設立「林百貨店」快閃專櫃，專櫃復刻台南林百貨1樓的「台南好客廳」風格。販售台南在地老店的產品，及正台味品牌如錦源興、印花樂、娜吉小物等，邀請思念台灣卻因疫情無法來台的日本朋友，在國境解封前，搶先回味台灣味。

藉由海外交流展店，林百貨除了搶先佈局疫後國際市場，同時扮演文化交流角色，產品展現了台南的設計能量，同時推廣城市多元文化。