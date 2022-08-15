北韓官方媒體今天報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）告訴北韓領導人金正恩，兩國將「共同努力，擴大全面且建設性雙邊關係」。

北韓中央通信社報導指出，蒲亭在北韓「解放日」發給金正恩的賀電中表示，建立更密切的關係符合兩國利益，且會有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全及穩定。

蒲亭還在這封賀電中祝福金正恩身體健康，並希望北韓全體公民享受幸福和繁榮。（譯者：陳彥鈞）1110815