天才剛亮，氣象局已等不及發布「高溫資訊」，今全台至少36度，東部上看38度。本周受太平洋高壓影響，天氣持續晴朗炎熱，午後應注意大雨或雷雨。氣象專家吳德榮指出，周末「熱帶大陸氣團」出海，台灣附近水氣減少，高溫恐再飆！

有「雨都」稱號的基隆，這陣子都沒下雨，甚至造成局部地區停水，「第一次聽到沒水的原因是因為缺水」。在高壓籠罩下，昨宜、花一帶已飆到39度；氣象局一早發高溫資訊，提醒台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣，以及花蓮縱谷地區，都有連續出現36度高溫機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今、明兩天需注意防曬、防中暑，大氣在中午過後變得不穩定，山區還有近山區平地有雷陣雨，中南部有大雷雨。

最新模式模擬，周末「熱帶大陸氣團」從華中出海，台灣附近水氣減少、高溫再升，屆時天氣恐怕比這幾天更酷熱，民眾暑假尾聲若安排外出，一定要注意「熱傷害」。