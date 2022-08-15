光芒主場對金鶯33連戰結束，最後一戰在先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）近乎完美的演出下摘得勝利，事實上拉斯穆森只差3個出局數就達成「完全比賽」，可惜9局上破功，終場光芒4比1獲勝。張育成打第六棒，4打數掛零吞兩次三振，打擊率略降至0.213、總攻擊指數0.607。

拉斯穆森登板連續解決24位打者，他沒特別拚三振（7次），投了8.1局只用掉87球，主要是讓野手幫忙收拾打者，二壘手張育成幫忙解決了6個出局數。隊友的火力支援簡單暴力，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）第3局的一發3分炮讓他放心投下去。

8 perfect innings 👏 👏👏



A well-earned standing ovation for @Drew_Rasmussen_ pic.twitter.com/jMUdYcmGew — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 14, 2022

眼看只剩3個出局數就要締造歷史，金鶯馬泰歐（Jorge Mateo），就是系列賽首戰打出單場5支5的那位，上來瞄準一顆切球打穿三壘，光芒三壘手沒撲到球，旁邊三壘審比出界內手勢，完全比賽破功！馬泰歐振奮登上二壘，心情大受影響的拉斯穆森後來又暴投被跑回1分，沒能保住「完封」。拉斯穆森退場時獲得主場觀眾起立喝采，即使是金鶯球迷也為他鼓掌。

光芒隊史至今沒有完全比賽，拉斯穆森獨力完成8局無人上壘就已經是隊史最佳了。水手隊「菲力王」賀南德茲（Felix Hernandez）從2012年8月15日至今，大聯盟整整10年沒有出現完全比賽了。光芒系列賽2勝1負擊退金鶯，第60勝到手，守住外卡第3席，領先金鶯1.5場勝差。