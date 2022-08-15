《韓股》韓國股市15日休市1天 07:372022/08/15 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢光復節，韓股15日休市1天，16日正常交易。 《日股》日本股市11日休市1天 《韓股》韓股連4漲 仍憂美升息 國際青年日 林佳龍提出3大青年政策 #韓股 #15日 #休市 #韓國股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦：企業財報展望佳 越股醞釀反彈 04:102022/08/12 專題周報 《金融》科技股由熊轉牛 全球股市多頭醞釀再起 17:132022/08/11 財經 股市聞人劉台安妻子欠稅165萬 險遭管收先繳50萬 15:212022/08/12 社會 客運、餐宿迎復甦 上半年加薪5～10％ 04:102022/08/14 社會新聞 台南運河滿潮又淹 市府將評估改善 04:102022/08/13 地方新聞 國民黨擬17日提名侯友宜連任 林佳龍：不要中途落跑 12:392022/08/14 政治 《國際金融》歐股走高 醫療股升勢旺 16:122022/08/12 財經 三利多激勵 印股基金水漲船高 04:102022/08/12 投資理財 滬指開盤跌5點 深成指跌20點 11:242022/08/12 財經 迎金九銀十 提前卡位A股基金 04:102022/08/12 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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