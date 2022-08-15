九合一大選將於11月舉行，此次更是關係到2024年總統選舉。《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日在網路節目上表示，「如果今年年底，民進黨台北、桃園、基隆都選贏，那陳建仁就是民進黨下一屆總統候選人」。此話一出，引發網友熱烈爭論，有人就說，「別鬧了吧」。

前新竹市長林智堅因台大論文風波退出桃園市長選舉後，引發各界關注。吳子嘉在網路節目《董事長開講》指出，桃園市候選人太重要，對民進黨未來總統候選人佔重要地位，不只是市長選舉而已，甚至影響後面整個政治接班次序、排序，結果國民黨議員王鴻薇爆出一個林智堅論文抄襲事件。

吳子嘉進一步說，今天講坦白的，台北跟桃園雙贏的話，那就是陳建仁是我們下一屆總統候選人。

針對吳子嘉的分析，不少網友湧入《LINE TODAY》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，分別有超過300則、150則討論，其中有人說「別傻了」、「隨便講講隨便聽聽」、「我桃園(人)，一定下架民進黨」、「陳建仁，算了吧」、「投陳建仁別搞笑了好嗎？」