年薪破百萬元的科技業新貴，竟想重考台大醫科，眾人看完理由都傻眼。一名網友稱朋友在某科技大廠上班，每天工時超過12小時，累到他開始思考「是不是把時間拿去重考台大醫學系」，引發熱議。

「反正每天要花這麼多時間爆肝，不如去重考台大醫科，上了的話從大一開始念，約4年後就有薪水」。原PO在匿名論壇「Dcard」分享朋友的想法，他拿到台大電機系碩士學位，進入科技大廠後每天工作逾12小時，累個半死。

有天朋友突發奇想，乾脆重考改行當醫生，雖然醫學系要念7年，但大四起應該就有薪水；除了再次體驗大學生活，身邊也有200多萬存款，「大學生活可以爽爽過」。

聽起來不錯？ 網友紛回應「我朋友讀醫的，他說醫生沒有比較輕鬆」、「你朋友連12小時都撐不下去了，有的醫生要24小時待命，他OK嗎」、「寫程式改成寫病歷？當初填志願在想什麼」、「如果真的怕操，就不要上班啊」、「我也肥宅工程師，但我每天才上班6小時，與其重考，你要不要換個正常點的工作」。