男星納豆(林郁智)今年1月突然腦出血緊急開刀，住進加護病房多時，幸得女友依依不離不棄陪伴並細心照顧，納豆出院後身體逐漸恢復健康，如今在家休養，近日，小倆口決定到澎湖來趟小旅遊，因為這個行程決定得很隨興，所以途經布袋只能隨便找個房間投宿，不料卻迎來一晚「驚悚體驗」。

依依在IG限時動態透露跟納豆一起去澎湖小旅行，考量到男友身體狀況還沒完全恢復，沒辦法搭飛機，所以他們選擇從嘉義布袋搭船過去，因為是一早的船班，所以前一晚他們就先在碼頭附近過夜，因為決定得太臨時，附近優質民宿都客滿，無奈之下，依依只求有個房間睡一覺就好。

依依與納豆從布袋搭船赴澎湖，前一晚在布袋隨意入住，沒想到迎接牠們的是驚悚的體驗。(取材自sherry11ee IG)

本以為雖然不是熱門的住宿選擇，但至少基本的品質還是會有，沒想到入住處卻帶給他們驚悚的一晚，依依發現床上有螞蟻，「睡到一半蜘蛛還爬過我身上」，房間備品部分也超精彩，「衛生紙過期15年，備品過期2年，毛巾有蟑螂蛋」，而他們睡了一晚後隔天早上收行李，蟑螂還跑進行李箱裡。

依依還提到，布袋這邊晚上8點就幾乎都熄燈了，計程車也不太容易進到碼頭這邊，因此晚上她就跟納豆散步去超商買食物，路上漆黑不打緊，他們突然被4隻野狗追逐，「為了保護跑不快的納豆，我只能一邊尖叫一邊墊後，隨手拿了裝蚵殼的籃子護著我們」，過程超恐怖但還好都是有驚無險，兩人如今已順利搭船抵達澎湖。