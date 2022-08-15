台灣人到柬埔寨遭詐騙事件引發各界關注，律師李怡貞表示，她相信許多到柬埔寨的人，都知道要腳踏實地才會有收穫，他們可能碰到我們不知道的困境，單純抱著想放手拚一次的想法，誰知道一下飛機踩進泥沼，被有心人士利用，她呼籲網友不要檢討被害人。

李怡貞昨（14）日於個人臉書粉專指出，不知道到柬埔寨的台灣人遇到什麼樣的困境，讓他們義無反顧的堅持冒險，世上有很多角落黑暗到看不見光，也總是等不到拉一把的人，冒險拚搏也許是他們本來的初心，但很不幸的被有心人士利用。

李怡貞表示，到柬埔寨去的人都知道腳踏實地才是正道，從蹲馬步練穩基礎功夫才不會輸在起跑點，且出社會本來就是憑實力致勝，這些人原以為別的國家的國土也是實的，可以透過經驗累積，穩紮穩打地練好基本功，誰知道下飛機踩的是泥沼，一下就深陷其中。

李怡貞認為，每個人的家庭環境不同，思考邏輯思維也有高低，現在檢討被害人真的沒有任何意義，只是現在各大媒體已大篇幅報導提醒，若看了這些資訊仍執迷不悟，心中嚮往的還是那塊永遠吃不到的大餅，就必須對自己的行為負責，願意羊入虎口，就別怪酸民用各種刻薄言語檢討，出了國門凡事只能靠自己，到哪個國家都一樣，更別說是軍警勾結賄賂盛行的落後國家。

李怡貞說，柬埔寨詐騙事件就像已發布午後豪雨特報的溪區般，早設立警示標語的告示牌，看似無雨的下游溪水區，會隨時在短短幾秒內暴漲，無情的帶走在溪邊戲水的人，屆時逃生不及，求生無門，到底是不該？還其實是活該。