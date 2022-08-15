林智堅12日退出桃園市長選舉，民進黨也火速決定由綠委鄭運鵬遞補。不過民進黨前立委曾積極爭取桃園市長黨內提名，其動向現仍受矚目。立委郭正亮指出，若鄭寶清脫黨參選，一定會吸到鄭運鵬的選票，郭正亮並爆料，鄭寶清最遲於8月底就可能做出決定。

鄭寶清日前曾聲援因「挺堅」消極而遭綠粉圍剿的民進黨立委高嘉瑜，在蔡英文下達挺堅令之時也曾在臉書意有所指以圖示質疑，要「保住一個人或保住民進黨」，並以「打勾」方式表態選「保住民進黨」。由於鄭先前就積極競爭黨內桃園市長提名，因此林智堅退選後，其動向更受關注。

郭正亮昨（14日）在政論節目《少康戰情室》被問到「鄭寶清是否參選？是否會吸到鄭運鵬的票？」時，首先直言，鄭寶清一定會拉到鄭運鵬的票，且鄭寶清還有選舉看板尚未撤掉，對初選還滿認真，同時也還在拜訪基層。因此郭正亮預測，鄭寶清可能會在8月底做出決定，但還是要看他自己的判斷。

此外郭正亮也指出，現在許多綠營人對他（鄭寶清）非常不客氣，如在鄭運鵬遞補林智堅當天，鄭寶清曾在臉書發表看法，沒想到立刻就被1450以非常難聽的字眼圍剿，「但他（鄭寶清）是滿有個性的人，他也不怕什麼」。郭正亮更提到鄭寶清與民進黨前主席黃信介在黨內的資歷是一樣的，也對民進黨一路走來許多現象不以為然，「尤其是用1450去圍剿別人」。