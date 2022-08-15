台灣人被騙到柬埔寨遭到人口販運團控制，不過近日傳出比柬埔寨詐騙集團更可怕的地方是緬甸的「KK園區」，甚至傳出會活摘器官、棄屍大海，如今外媒報導，其中一位主嫌、中國大陸商人佘志江（She Zhijiang，音譯）已經被泰國警方逮捕。

綜合外媒報導，曼谷警方13日證實，逮捕了相當具有爭議性的40歲中國大陸商人佘志江。佘志江自2012年起就一直是大陸執法機關的通緝對象，他同時也因非法經營線上賭場而受到國際社會通緝。

報導指出，佘志江在柬埔寨、緬甸經營非常爭議的大型事業及賭博事業，另外也在菲律賓經營樂透事業。

泰國警方表示，佘志江是在10日晚間被關押進移民拘留中心，他的泰國簽證也隨即被取消，目前正等待引渡請求。泰國與中國大陸有簽訂引渡條款，不過引渡程序通常耗時數月。

根據國際刑警組織（Interpol）2021年5月公布的追緝逃犯「紅色通報」（red notice），佘志江在中國大陸被控經營賭場，最高恐面臨10年有期徒刑。此外「紅色通報」也指出，2018年1月至2021年2月間，經營犯罪集團的佘志江也與他人登記公司，研究、開發線上賭博平台，吸引多達33萬名賭徒，期間獲取的非法所得超過1.5億人民幣，並且已轉移海外。

國際刑警組織指出，佘志江出生於中國湖南省，不過持有柬埔寨護照。據緬甸英文媒體「緬甸前線」（Frontier Myanmar）報導，佘志江是在2017年獲得柬埔寨公民身分，據悉只要捐款25萬美元（約新台幣750萬元），柬埔寨就會批准捐贈者公民身分。

全球反詐騙組織14日表示，佘志江就是「KK園區」的物主之一。

（持續更新）