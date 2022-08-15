謎片導演圤智雨替鄧佳華拍《華根初上》打出知名度，近來更舉辦素人男優海選，引起網友熱烈討論，敢說敢言的他近來爆料新加坡是「乾爹天堂」，也是小模跟網美、網紅沒錢時，會選擇出國賺錢的國家，再次掀起討論熱潮。

圤智雨表示近年很多小模跟網美、網紅沒錢時，會選擇出國賺錢的國家分別是新加坡跟菲律賓，不過菲律賓是賭業爲主，賣淫成份沒那麼高，但新加坡則是「包養、出國短鐘、長鐘、詐騙、花場」爲主，因此在疫情趨緩解禁後，許多人才要立刻去，畢竟能靠正常通告生活的是少數，人氣不等於與收入成正比，更舉例像是「露奶型」的小模頂多只能接到拍照、直播、電玩的案子。

圤智雨指出台灣小模賣淫成份很高，就算不賣淫被包養機率也是有，更分析出就華人市場來看，台妹賣淫CP值很高，尤其對於新加坡「凱子」而言，只是冰山一角，接著不忘揶揄：「努力買樂透吧，中了你的座騎就是這些小模」。

對此，網友紛紛留言：「終於還是大導演才敢講，這圈我們大家都知道，但都不願意戳破的事」、「之前某網紅都在新加坡打卡，整天吃香喝辣，後來疫情回到台灣」、「最近真的很多網紅往新加坡跑呀」、「看了你這篇文章，現在正在努力買樂透中」、「每週固定花200買樂透換座騎」、「好賺要找姐妹一起賺」。