參選桃園市長選舉的新竹市前市長林智堅，因台大論文被認定嚴重抄襲而退選，但他仍堅稱自己沒抄襲，會繼續證明清白。媒體人黃揚明今（15）早透露，林智堅的論文是由當時的助理楊玲宜及另一位陳姓助理代筆完成，且楊玲宜還曾代替林智堅到台大上課！對此，相關當事人尚未回應。

資深媒體人錢怡君14日在網路直播節目《董事長開講》爆料，稱林智堅真的沒有抄襲，因為論文根本不是林寫的，讓主持人吳子嘉當場驚喊「太離譜了！」

黃揚明今日也在《嗆新聞》公布自己所得知的真相，指出林智堅7月24日開記者會，提出所謂的email證據後，隔天就有國發所的所友告知，曾在陳明通授課的課堂上見過楊玲宜本人，稱她以旁聽的方式上課抄筆記。

「陳明通的習慣是會把指導學生拉在一起開論文討論會！」黃揚明透露，這個討論會包括陳明通、林智堅、余正煌都在場，且楊玲宜也有出席，甚至每次都全程參與，出席率比林智堅還要高。

黃揚明指出，林陣營不斷提到2016年2月1日的email紀錄，但台大公布審定結果當天，就曾提到余正煌提供了一個2016年1月的版本，打破「陳明通宇宙」，且楊玲宜非常清楚，她收到的初稿其實就是修改了余正煌的版本後才傳給她的。

「老實說楊玲宜蠻可憐的」，黃揚明稱，楊玲宜對這份論文的內容沒這麼了解，所以論文曾一度中斷，寫不下去，後來是由辦公室另一位陳姓助理接手，兩位助理前後合作，才共同完成這本掛著林智堅名字的論文。

黃揚明更指出，林智堅一直說他是原創，連對黨內都這樣講，但早有綠營幕僚在7月下旬時就透過知情人士了解包括代筆的整個經過，可惜民進黨還是堅持拗下去，才會出現台大審定結果出爐後，總統蔡英文仍在中執會力挺到底的狀況。