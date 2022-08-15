宝泉小月餅大集合，早鳥價可享88折優惠。（宝泉提供／陳淑娥台中傳真）

宝泉小月餅大集合，早鳥價可享88折優惠。（宝泉提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節即將到來，吃月餅已是不可或缺的傳統習俗，「小月餅創始店」百年餅舖宝泉特別研發「紅心芭樂月餅」，紅心芭樂入餡，一口咬下，誘人芭樂味四溢，甘香立刻迴蕩嘴裏，創新產品令人愛不釋手。業者推出早鳥價88折優惠，想嘗鮮的民眾把握機會下手喔！

台中市百年餅舖宝泉今年新推出花團錦簇及花飛蝶舞等新系列綜合禮盒，裡面除了有最經典知名、每年中秋銷量達42棟101高度的小月餅產品外，今年特別開發以愛美及養生人士偏愛的「紅心芭樂月餅」。

「紅心芭樂月餅」用料相當用心，真材實料有紅心芭樂入餡，為奶蛋素月餅，一口咬下，誘人的芭樂味立刻四溢，甘香不斷在嘴裏迴蕩，綿密內餡的酸甜滋味，更是令人銷魂，吃了還想再吃！

宝泉總經理陳孟君表示，今年新推出花團錦簇及花飛蝶舞等新系列綜合禮盒，組合多款膾炙人口的經典產品，一次送禮就能讓親友擁有多元化享受；限量版的落櫻紛飛雙層禮盒，內含小月餅、紅心芭樂月餅、御丹波、花采餅、檸檬蛋糕、原味鳳梨酥6種美味，送禮者的情意滿溢，收禮者也歡欣滿意。

為了回饋老顧客與老饕長期支持，百年餅舖宝泉特別推出早鳥預購活動，即日起至8月26日前下單，於9月2日前出貨，即可享受88折優惠，歡迎上宝泉官網 https：／／paochuan.com.tw 中秋禮盒專區訂購。由於過去幾年早鳥預購活動總是大受歡迎，造成原物料提前用罄，預購活動不得不提前結束，想以優惠價嘗鮮的民眾手腳要快。