道奇自從1976年以來的最長12連勝紀錄中斷！對戰皇家系列賽最後一戰，以為手到擒來的道奇卻遇到打線熄火，全隊僅2支安打，被投手辛格（Brady Singer）牢牢壓制了6局。皇家最終4比0完封勝，道奇原先只差這一勝就可追平隊史13連勝紀錄，目前例行賽暫停在79勝34負，挑戰第80勝要等到下個系列賽了（對戰釀酒人）。

前幾局的道奇打線一副像是要被無安打比賽的模樣，只能靠觸身球和四壞球上壘。首度攻佔得點圈是在第4局，辛格在兩出局之後四壞保送孟西（Max Muncy），又被抓了投手犯規而讓孟西登上二壘，第5局則是終於讓泰勒（Chris Taylor）擊出安打，但道奇還是打不回分數。

最後的得分機會是在第8局，皇家已經換投手，貝茲（Mookie Betts）二壘打也是全隊最後一支安打，接著弗里曼（Freddie Freeman）靠失誤上壘，道奇攻占二三壘。此時已兩出局，孟西揮空一顆曲球遭三振。

反觀皇家攻勢順暢，8支安打拿下4分，道奇左投安德森（Tyler Anderson）6局失3分表現不如對手，第8局登板的金柏若（Craig Kimbrel）還挨了1發陽春炮。道奇隊史紀錄是在1962年、1965年兩次締造的13連勝，這次雖然沒破紀錄，衝上聯盟最佳79勝也是收獲不少，在今年的季後賽新制度，戰績最好的兩隊分區冠軍可以免打首輪，國聯第2名是75勝的大都會。