小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。上周美國公布7月消費者物價指數數據，已經比6月略為下降，顯示通膨可能已觸頂，美股也受激勵出現上漲，有專家認為，過去一段時間股價修正幅度較大、位階較低且獲法人搶買的個股有望受到資金青睞。

【1】14檔低檔翻升 拚補漲

美國通膨數據降溫，聯準會（Fed）加速升息壓力緩解，激勵觀望買盤重新返回市場，台股連兩日向上挺進。投資專家認為，先前股價修正幅度較大、位階基期較低的個股將是此波資金回補的焦點，篩選金像電、欣興、大亞等14檔本益比偏低、尚未收復月線、KD指標正向，且獲三大法人加碼的個股，可望延續補漲氣勢。

【2】明年基本工資調幅估5％起跳

明年基本工資調幅9月初敲定，考量通膨率調幅至少5％起跳，不致太低。至於經濟部與勞動部今年首度推出「基本工資補貼方案」，明年繼續開辦否，兩部官員皆表示已展開討論中。據了解，明年繼續開辦補貼機制可能性不低。

【3】台美貿易倡議談判 最快本周啟動

據悉，台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判，台美雙方將會對外宣布貿易談判路徑圖。11項議題不會同步展開談判，將由易入難，貿易便捷化、中小企業及數位貿易等共識高議題，可望優先啟動，明年底前露出簽署台美貿易協定曙光。

【4】PC需求回穩 恐等到明年下半

PC品牌廠及代工廠接連對PC產業釋出短期市況前景不佳的共識，今年下半年需求承受壓力，整體市況及產業調整期至少得到明年上半年，明年下半年才可望逐步回復常態。

【5】陸電力吃緊 煤價居高不下

大陸各地連日高溫，截至14日官方已連續25天公布高溫預警，而且短期還未有降溫跡象。高溫帶動用電大增，多地雖已啟動有序供電，但是在燃煤發電需求增加下，煤價自第二季以來仍呈現淡季不淡、居高不下的情況。