被譽為「台灣第一女優」的吳夢夢又推出新作，在農曆七月應景推出碟仙題材，只見她挺著大肚子，首度一人分飾兩角，也因為逼真的還原，讓粉絲嚇到，以為她真的懷孕，開玩笑介紹「等等會有孕婦生完小孩，變身女鬼復仇的故事」。

本次的企畫一開始將主題設定為「貞子」主題，但又怕與國外的內容重複，再與編劇團隊討論，將內容著重在「恐怖又美艷，應景又實用」，吳夢夢坦言這是她以出資者和演員的身分製作這部片，對於質感有所要求的她，認為質感就是用錢和時間砸出來的，大概只能半年到一年的頻率才能製作這樣的規格。最終團隊不斷努力，最後打造第一支恐怖愛情動作片，期待給觀眾不同的情慾體驗。

中元節企劃是設定拍「貞子」主題，後來考慮到國外類似的內容滿多，再與編劇討論後，認為必須將重心放在劇情上，讓畫面呈現出「恐怖又美艷，應景又實用」，因此下定決心修改劇本，甚至實地勘景、慎選演員。最後打造出華語成人史上第一支恐怖愛情動作片，吳夢夢自己也相當滿意，期待能帶給觀眾全然不同的情慾體驗。

吳夢夢為戲扮孕婦，看起來非常真實。(圖/思春社 Youtube)

吳夢夢坦言再挑戰這個恐怖主題時，劇組為了求安心，安排了拜拜儀式，更為每個演員都特地求了護身符，但在拍攝過程中儀器還是屢屢故障，光記憶卡就跳掉3到4次，讓演員毛骨悚然，但敬業的吳夢夢仍堅持繼續拍攝，光是劇情片段就拍攝長達16小時，甚至關掉現場冷氣，讓「演員交流」收音能清晰錄製，搞得大家都吃不消。

影片取自《思春社》若有移除請見諒

吳夢夢已跨入華語成人第六個年頭，除擔任肉肉傳媒的製片外，未來也歡迎有志一同的男女演員加入，只要年滿18歲，五官端正即可，吳夢夢也呼籲粉絲一定要透過正規合法的管道支持，未來將會努力製作更多強檔企劃呈現給大家。