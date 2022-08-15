1名女網友日前和同事點5鍋小火鍋外送，未料餐點送達時，食物湯汁卻灑滿塑膠袋，讓她傻眼表示，像廚餘一樣，沒人敢吃，貼文一出引起2派網友爭論不休，有網友認為是店家未將湯水以塑膠耐熱袋包裝造成餐點溢出，但也有少數網友指出，是外送員送餐不慎所引起的。

1名女網友於臉書社團《爆怨公社》發文，日前她和同事點了5鍋外送火鍋，沒想到收到餐點時，所有人看傻眼，店家將餐點裝進紙碗後就用蓋子蓋上，將5個紙碗疊放於同一個塑膠袋中，火鍋送達時，碗遭擠壓變形，所有湯汁混合在塑膠袋中，宛如廚餘般，讓原PO直呼：「沒人敢吃」，她表示正常火鍋外送流程應先將湯水裝在耐熱袋中並綁口開口，再放進紙碗，致電詢問店家，對方卻將責任推給外送員。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「這是店家包裝的問題五個火鍋那麼重疊在一起不破掉才怪，他如果好心一點就是分兩袋裝」、「包裝不行，還推給外送，自己外帶也會倒吧」、「很多店家都不裝耐熱袋，直接裝在紙碗裡，真的非常容易溢出」、「店家的問題比較大欸！即使輕拿輕放，台灣道路沒有一塊是平的甚至沒有水溝蓋不是在靠機車那側，想快點送完接下一單就會變這樣了」。

但1名自行開店的老闆說，平均1天會接到10己單外送，他都未使用耐熱袋，截至目前1年多來幾乎沒有收到客人反映包裝問題，僅有1次客人表示餐點被壓壞，雖使用耐熱袋包裝相對安全，但原PO收到的餐點遭壓壞，很可能是外送員的問題。