藝人小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚後，育有3個女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩），而經常透過社交媒體與粉絲互動的小S，也時常分享她與家人私下的逗趣生活。近日，她便曬出多張小女兒許老三拿她手機所拍的自拍照，忍不住幽默吐槽「是有什麼事嗎？」網友一看也全笑翻。

小S昨（14）日於個人IG上PO文表示「拿我的手機不知道在幹嘛？看了之後真的覺得你是有什麼事嗎？」接著曬出一系列許老三的照片。照片中，只見許老三套上各種變裝濾鏡，對著鏡頭不斷自拍，一下變身成禿頭光棍，一下又變成時髦辣媽，就連金髮辣妹造型也難不倒她，難怪媽媽小S看了也哭笑不得。

演藝圈好友吳速玲，看到照片後也跳出來留言「我家女兒還會玩我的化妝品」；另外，網友則是紛紛留言「她是想讓你學習一下美女最新的attitude！巨星你跟上了嗎？pk一下」、「哈哈哈哈哈哈 她為什麼不用自己的手機」、「她是不是偷喝你紅酒」、「光頭那張好像黃立成」、「哈哈，完全S姊的翻版」、「我決定把第三張當作我的手機桌布，太搞笑了」、「可愛極了」意外引發話題。

事實上，小S的3個女兒自曝光以來都各自擁有大批擁護者，像是二女兒Lily日前便在個人IG上曬出先前與家人們一同前往日月潭旅行並在水上玩SUP立槳的照片，大方展現纖細身材與一雙修長又白皙的美腿，令不少網友看了驚艷不已，紛紛表示「怎麼那麼漂亮」、「腿怎麼可以那麼直那麼長」、「身材太好了，好美」吸引3萬人按讚。