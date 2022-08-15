Sources: NBA’s 2022 Christmas Day schedule:



Bucks at Celtics

76ers at Knicks

Suns at Nuggets

Lakers at Mavericks

Grizzlies at Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 14, 2022

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞15日搶先爆料，下個球季5場耶誕大戰除了先前曝光過的勇士主場對灰熊、獨行俠主場對湖人，剩下3場分別是塞爾提克主場對公鹿、尼克主場對七六人、金塊主場對太陽，下季首次湖人遭遇快艇的洛杉磯內戰，也預定在10月21日開打。

下個球季5場耶誕大戰可說是場場都很精采，除了勇士與灰熊的宿敵對決、詹姆斯對決東契奇，塞爾提克與公鹿更是上季東區次輪戲碼重演，「字母哥」阿提托康波勢必想要全力復仇，哈登與恩比德領軍七六人來到紐約踢館，也算是相當受矚的對戰。

可是難免出現遺珠之憾，或因避免出現杜蘭特、厄文兩大球星屆時都不在陣中的遺憾，這次籃網並沒有被安排打耶誕大戰，畢竟變數實在太多了，就連熱火與老鷹也都沒有安排在今年耶誕大戰，也引發老鷹後衛崔楊發推比出倒大拇指與哭笑不得表情抗議。

至於10月21日在湖人主場Crypto.com球館進行的洛杉磯內戰，這將是詹姆斯與安東尼戴維斯相隔快兩年時間，再跟里歐納德、保羅喬治正面對決，上次出現這種情況是在2020年12月22日，畢竟里歐納德上季整季報銷，其他3人也都輪流掛病號。