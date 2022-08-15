台灣人被高薪誘惑到柬埔寨結果遭詐騙的事件頻傳，作家洪雪珍表示，多數年輕人會被騙到柬埔寨，原因在於他們大學畢業後，若沒有正職工作，多半只能選擇做服務業，時薪制的低薪工作，讓年輕人求助無門，不得不為生活賭一把，她認為政府應正視這個問題，否則未來絕對會變成社會的未爆彈。

洪雪珍昨（14）日於個人臉書粉專指出，過去有報導指年輕人打零工是他們主動選擇的結果，更暗示他們喜歡自由且彈性的作息模式，其實不然，曾經有調查指出，若有正職工作，只有不到2成的人想要打零工，因為打零工是被迫做的選擇，「所以千萬不要再這樣講了，這是對青年的二度傷害。」

洪雪珍表示，年輕人打零工是因為服務業愈來愈多，非理工出身且不是名校的畢業生，能夠選擇的工作以服務業居多，再加上服務業為了降低成本，開出的職缺大部分都是時薪制，年輕人沒得選，現在社會上的情況是很多人畢業多年後，仍在做時薪制工作。

洪雪珍認為，這樣的狀況會使得下一代的工作更加不穩定，低薪會越加嚴重，即使現在面臨少子化，年輕人的失業率仍維持在12%，並沒有降低，這也是年輕人畢業後，發現無論再怎麼努力，也很難轉正職，拿不到好薪水，為此感到失望挫折，但是想要找到正職工作，學校的教育未必能符合企業需求，最終導致年輕人失去信心，成為怯志的求職者。

洪雪珍直言，這些原因加總起來，造成最近台灣年輕人被騙到柬埔寨，掉到地獄、淪為奴工，叫天天不應，叫地地不靈的窘境。她表示，並非這些年輕人容易被騙，而是他們在台灣已求助無門，最後不得不離鄉背井，為生活賭一把，這些人的悲劇，只是台灣青年的冰山一角，若政府不正視並防微杜漸，未來在社會上絕對會變成令人擔憂的未爆彈。