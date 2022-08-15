前台北市議員羅智強爭取代表國民黨參選桃園市長失利後，展開徒步環島，並幫黨內參選人輔選，他昨(14日)在臉書談到，有民眾好奇問他「今年你自己又沒有選舉，為什麼要這麼賣命？」他則回應，真的很希望好人、優秀的人可以出頭天，就像這幾天看到高雄市長參選人柯志恩、屏東縣長參選人蘇清泉這麼的辛苦，希望他們可以被看見。

羅智強在臉書談到，這幾天早上走路，下午、晚上都在幫各地方選將掃街拜票，大概是喊得太用力，喉嚨啞了，所幸吃了一碗稀飯已經好多了；而他也透露，遇到一位民眾好奇詢問「為什麼要這麼賣命？」他則回應對方，希望這些很棒的夥伴可以為台灣人民服務，就像這幾天在高雄屏東行腳，看到柯志恩、蘇清泉這麼的辛苦，多麼希望他們的好，可以讓更多高雄人、屏東人看見，能夠為他們的選舉多加一份力氣，會非常非常的開心，這就是「賣命」的動力。

最後，羅智強更說，「台灣需要善良政治、台灣需要好人出頭」。此篇文曝光後，已有1.5萬名網友按讚，不少人紛紛留言表示，「好人出頭，抄人消失，才會有善良政治」、「保重！柯志恩加油」、「好人都是希望大家好」。