車用電子與生活科技系統廠元山科技(6275)上半年每股盈餘為1.59元，累計前7月合併營收為22.91億元，元山科技總經理劉賢文表示，下半年看起來與上半年持平，公司將努力降低成本並提升家電毛利率，希望下半年毛利率維持上半年水準。

元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，今年第2季合併營收10.45億元，年增5.33%，營業毛利為1.94億元，年增5.04%，稅後盈餘為6775萬元，單季每股盈餘0.98元；累計上半年合併營收19.85億元，營業毛利為3.37億元，稅後盈餘1.1億元，每股盈餘為1.59元。

元山表示，第1季毛利率受到原物料價格大幅上漲，以及中國因防疫管制停工，加上關鍵IC零件供貨吃緊三大因素影響，隨著部分不利因素逐步排除，第2季毛利率回到19%，亦推升上半年毛利率回升至17%，減少幅度較去年同期明顯收斂；至於業外部分，第2季匯兌收益為1157萬元，有效挹注獲利表現。

就產品別來看，上半年汽車電子佔比為40%、高階運算系統約30%、生活科技系統27%及工業設備與其他4%。

元山7月合併營收為3.05億元，年減10.94%，累計前7月合併營收為22.92億元，較去年同期持平。

元山表示，目前塑膠及鐵材原料供貨情況已較為緩和，將與供應商協議調整價格，然而關鍵IC零件仍持續吃緊，影響7月營收，下半年將依IC原件供應情況審慎因應，力拼與上半年持平。

在汽車電子方面，元山科技產品包括：中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，除原有的燃油車，進入高成長的電動車市場，公司也順利切入，交貨至歐、美、中國Tier 1廠及車廠，大陸比亞迪及蔚來汽車等均是公司的客戶；目前訂單能見度直達2023年第3季，成為公司營運成長重要推手。

劉賢文表示，由於家電生活科技產品進入傳統淡季，非工業電腦之一般IT產業面臨庫存調整，加上關鍵IC元件供應持續吃緊，我們保守看待下半年營收，預估與上半年持平。

為因應終端需求成長與產線升級之必要，元山高雄仁武廠已進入興建階段，占地3000坪廠區將規劃主要用於營運總部、研發中心、汽車電子&高階散熱風扇與模組製造中心，未來將有助推升元山營運再創新高峰。