美國7月通膨數據浮現觸頂跡象，市場樂觀情緒漸濃，美股全面收紅，道瓊工業指數大漲424點，台股今(15)日開盤上漲，指標股台積電上漲4元來到521元。

台積電在美掛牌ADR以 90.86美元作收，上漲1.34美元，漲幅 1.50%。台股現貨部分，台積電今日攻上521元，聯電漲幅超過2%收復43元關卡。惟貨櫃三雄表現震盪，跌幅均超過1.5%。

法人表示，只要這波行情不止，且量能持續放大，有望見到大盤挑戰季線反壓，但由於科技產業庫存調整狀況持續，台股下半年走勢仍會相對震盪。

上週五道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33761.05點，標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4280.15點。以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13047.19點，費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3067.842點。