數字科技(5287)第二季合併營收4.89億元，年增率22％，主要房市、車市與人力釋出資訊服務需求，推升591房屋與8891汽車第二季營收雙創歷史新高，以及8591寶物交易網台灣香港雙雙成長，加上Tasker出任務需求顯現下，帶動單季合併營收創下歷史單季新高，營業淨利1.92億元，年增7％，稅後淨利1.70億元，年增11％，每股稅後盈餘3.41元。

累計上半年營收9.35億元，稅後淨利3.24億元，每股盈餘6.41元，將配發上半年盈餘總計現金股利4.5元。

上半年各平台營收比重，591房屋交易營收佔比63％，8591寶物交易營收佔比22％，8891汽車交易營收佔比8％，518熊班暨人力平台營收佔比7％。

今年上半年，數字科技擴大人力資源平台的業務宣傳，518熊班的品牌知名度逐漸提升，且旗下八大業務，幾乎已啟動收費，受益全平台會員數已累積逾1,300萬人，加上591、8891與8591等旗艦平台位居市佔第一的優勢，搭配活動、影音、開箱與多元的服務內容，提升品牌與會員黏著度。