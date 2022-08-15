上周五金融股撐盤，使大盤指數在「萬五」大關偏多表現。內資法人認為，本周多方攻勢可能加快，但也容易累積風險，注意量能變化，2500億以上大量容易出現拉回，追價謹慎，逢回可增加持股，選股以跌深科技股優先。本週指數區間看15000點至15600點。

安聯投信表示，從ROE等指標來看，台股似乎已大致反映最悲觀情境，但從近期企業陸續逤釋出的財報與展望內容來看，就聯準會積極升息可能對經濟的潛在影響、庫存調整和終端需求，尚未充分反映，仍須持續留意。展望後市，考量聯準會積極升息後對經濟影響的程度會逐步顯現，所以在衡量企業庫存調整和產業展望等是否已經有落底訊號，建議仍需再等待下一個檢查點、即第三季財報和法說訊息，作為參考。

安聯投信認為，基本上仍將現階段台股的走勢視為反彈，基本面的真正落底仍待觀察。態度上仍是勿追高、中性看待，聚焦基本面擇優慢慢布局為較佳應對策略。面對美股的反彈，由於美股很多都是具有強勢品牌的優勢，對於市場波動較能抵禦，但因未來經濟因升息因素而放緩、進而對終端消費等對於台股相關供應鏈的長鞭效應，則仍須觀察。

就布局方向，仍持續聚焦包括：市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、缺料緩解、抗景氣循環；電子部分如IP/ASIC/HPC、雲端伺服器、車用電子、先進製程、網通與工業電腦；傳產部分如內需消費、航太軍工等。