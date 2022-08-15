台灣人到柬埔寨遭詐騙，甚至被囚禁販賣器官引發關注，對此，居住在南韓的人氣台灣部落客「台灣妞韓國媳」直接點出關鍵點，就是依照柬埔寨人平均月薪來看，為何會覺得過去能發財?呼籲所有人一定要有判斷力。

台灣妞表示近來看到好多人被騙去柬埔寨工作的新聞，質疑若被騙去收入比較高的國家就算了，但是柬埔寨人平均月薪才200-300美金，在當地所得收入不高的狀況下，為何有人覺得過去可以發財?若要發財那當地人就先發財了，因此再三呼籲「大家有點判斷力」，接著強調並非譴責受害者，而是要提醒突然掉下來的大餅要再想想。

台灣妞提醒所有人要關心身邊朋友，畢竟也要知道自己值不值得人家花這麼多錢聘請，雖然那些人話術很高明，但要多找資料且有懷疑別人的動機，這才是在社會上保護自己的方法，畢竟天底下真的沒有白吃的午餐。

對此，網友紛紛回應：「現在詐騙翻新法騙工作沒用了，直接說員工海外旅遊，整間公司人被帶走」、「詐騙集團會利用已經被騙的人再去騙朋友，慢慢形成一個食物鍊，才會這麼多年輕人無法判斷」、「 偏偏這些人就覺得那是老天掉下來要給他們的大餅，豈有放過的餘地」、「 每個人的社會處境不同，有人是貪，有人是被逼到死路想要放手一搏」、「如果真的這麼好賺，請當地人薪資負擔還比較便宜，為啥要付高薪給其他外國人」。