蘋果有望在9月推出全新的iPhone 14系列新機，相關傳言已經傳得沸沸揚揚，知名平面設計師AR7也在推特上整理出iPhone 14 Pro的亮點，並曝光搭載iOS 16的渲染圖讓果粉們先睹為快。

此次iPhone 14 Pro與Pro Max新機最主要的改變，是前鏡頭螢幕可能從瀏海形狀轉變成驚嘆號的設計，此外，AR7透露，若搭載iOS 16系統，電池電量顯示、鎖定螢幕下的小工具列與音樂播放圖示都會出現改變，此外，iOS16功能傳出會有在螢幕變暗時出現的永遠顯示（Always on display）功能。

AR7也分享多搭配iOS 16的多張渲染圖讓果粉搶先看，只見iOS 16系統的圖示與設計更有科技感，鎖定螢幕時就能清楚掌握手機的狀態，而永遠顯示功能則歸功蘋果提升螢幕性能與自適應更新率，能更加即時反映使用者的需求與指令。

然而iPhone 14的詳細設計與iOS 16正式版系統仍需要等待蘋果秋季大會公開，目前蘋果也未公布秋季大會登場的時間，待時間更接近一些才會透過邀請函公開發表會的主題與時間。