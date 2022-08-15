隨著媒體平台的興起，網路上越來越多的網紅是靠著特殊的表演風格而受到矚目，就像是日本知名YouTuber「HIKAKIN」，他便是憑著精湛的Beatbox實力在2015年成為全日本訂閱人數最多的YouTuber，目前頻道的粉絲數也累積至1080萬人，相當受到歡迎。但14日他出席一場電競活動時，直播到一半突然闖入一名撐著傘的詭異男子，從後方緊抱著他，嚇得他不敢動彈，驚悚的畫面流出後也因此在網路上瘋傳。

HIKAKIN在昨（14）日受邀參加一場電競直播活動「All Star大運動會」，並在現場擔任解說員，就在活動下半場剛開始沒多久，台上突然出現一名穿著白T、戴著眼鏡並撐著傘的男子突然衝上台，從後方環繞住HIKAKIN的脖子，甚至摀住他的嘴巴並搶走他身上的麥克風，避免他發出聲音，而一旁的隊友則是剛好看向右側，沒立即發現HIKAKIN有異狀。

直到HIKAKIN用力鬆開男子的手，男子拿著搶來的麥克風失控大喊，隊友才發現他的存在，隨即他也被工作人員帶離現場，但他卻在一旁不斷發出吼叫聲，試圖再度闖入直播中，所幸最後還是被工作人員趕離現場，才沒發生其他問題。但影片公開後，還是在網路上造成瘋傳，不少人認為現場的保安人員太過鬆散「就像是看到安倍事件的翻版」引發不小爭議。

HIKAKIN隨即也在個人推特上報平安，表示「我沒有受傷，一切平安，精神方面也沒有受到影響」並且對於網路瘋傳事發當時的畫面，讓許多人不安而感到相當抱歉。