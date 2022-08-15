向來喜歡在社群媒體跟球迷相互嗆聲的籃網球星杜蘭特，15日凌晨突然發推表示，「明天我將設定一個刪除自己推特帳號的時間點，這東西毀掉我的歷史地位，等著瞧！」沒想到他第一時間刪除這則推文，然後繼續在推特跟球迷「開戰」，明顯只在說說而已。

畢竟杜蘭特最近身陷龐大負面批評聲浪，因為他不只主動跟籃網提出交易申請，還跟籃網老闆蔡崇信放話，希望蔡崇信不是開除總教練納許、總管馬克斯，就是把他交易出去，如此自毀名聲的種種脫序言行，自然引發不少球迷在社群媒體跟他嗆聲。

有趣的是，杜蘭特放話想要刪除推特帳號的發言，來自他回覆一名叫做查克戴維斯的推文，查克戴維斯「稱讚」從未看過球員在推特跟球迷有這麼多互動，一個會告訴你感受的傢伙應該被尊重，且希望杜蘭特今年能在場上打出好成績，沒想到杜蘭特竟然如此回應。

秒刪自己預告刪除推特帳號的推文之後，杜蘭特馬上繼續跟球迷開戰，不僅貼出電影「史瑞克」的裂嘴大笑嘲諷表情，更批評推特上的人們就是沒辦法看到他的生活過得很好，甚至嘲諷球迷應該教導大家如何保住歷史地位，看來他不跟球迷鬥嘴或互嗆，就不是杜蘭特了。