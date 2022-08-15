新竹市前市長林智堅的台大論文被判定嚴重抄襲，他因此退出桃園市長選戰。余正煌友人、國民黨台北市青工總會長滿志剛今（15）日指出，余正煌一直以來都只是想回歸平靜生活，不想被捲入其他政治事件中，並透露調查局內上下其實都很挺他，才會到現在都一直沒有余正煌的照片流出。

滿志剛今日在《嗆新聞》接受主持人黃揚明訪問，黃提到在這件抄襲案中，一方是國安系統大頭、國安局長陳明通，一方是執政黨的政治明星（林智堅），余正煌應該受到很大的壓力，想知道他到底為何願意站出來，親自前往台大審定委員會說出真相。

滿志剛則提出一些數據，指出余正煌當初考台大時，考生坐滿4間教室，他是第4名考上；考中央法政所時，考生坐滿一整個大禮堂，他是第1名考上；考調查局時也有1200多人報考，他仍然考上，「這些經歷不是說他多會念書、多會考試，只是他是一個考上台大、中央、調查局的人，說他去抄考3次中華的人，他說愧對余家列祖列宗，所以一定要出來澄清是自己寫的！」

滿志剛指出，不管其他政治事件為何，余正煌從頭到尾都只想回到平靜生活，一開始他就認為，只要能去台大就會出席把事情講清楚，讓台大的事情在台大解決，不做任何政治性的言語操作。

「到現在都沒有他（余正煌）的照片被流出！」滿志剛透露，調查局內部有余正煌的長官、朋友、學長、學弟等，但事情發展到現在，仍然沒有任何一張照片流出，調查局內部上下都很挺他，余正煌對此非常感謝。