台中知名的彩繪景點「彩虹眷村」，7月底因遭彩虹文創公司執行長魏丕仁，率領員工潑漆破壞，對市府臨時要求搬遷表示不滿，而引起外界議論。儘管爭論未劃下句點，但台中文化局8月仍按照計畫封村整修，暫停對外開放。

除了彩虹眷村，全台其實還有不少彩繪村值得一探究竟，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近兩年來熱門的彩繪村景點，不過像是彩虹眷村、美仁里彩繪村、大內龍貓公車站等，地標上顯示「暫停營業」之處，則不納入本次評比。一起來看還有哪些好看、好拍的彩繪村，可以收進旅遊口袋名單中！

NO10.寶藏巖

寶藏巖是民國60年光復後，退役榮民、城鄉移民與都市原住民等社會弱勢者因為住宅需求，在都市邊緣山坡地上自力造屋所組成的違建聚落，2011年正式公告為文化資產。寶藏巖保留日據時期留下來的軍事遺跡、發展成藝術空間，並用牆上的彩繪插畫呈現寶藏巖的歷史脈絡。「吃飽飽之後，還可以散步走走，很適合親子同遊」、「沿路牆上可以看到藝術家潘羽祐的塗鴉插畫」。

地址：臺北市中正區汀州路三段230巷底

NO9.軟橋彩繪村

軟橋社區位在竹東的郊區，自然風光宜人、民風純樸，行經台122縣道，就可以看到兩旁房舍充滿色彩鮮豔的彩繪，穿梭巷弄間，牆壁甚至是電線桿上到處都可以看到彩繪的痕跡。軟橋彩繪村成為熱門景點的起始，是由軟橋女婿吳尊賢，利用岳父家的牆壁創作「千人奇幻彩繪屋」開始，以客家農村景象為主題，傳承客家精神，鮮艷色彩和醒目圖像十分吸睛。「很棒的地方」、「好久沒去了，現在感覺更漂亮了喔」。

地址：新竹縣竹東鎮東峰路軟橋社區

NO8.關廟北寮彩繪村

台南關廟新光里的彩繪展現的是田園風景畫作，當初僅為了維護村莊四周環境整潔、防止小黑蚊孳生，插畫家才開始彩繪，無心插柳讓當地一「繪」成名，而新光里的彩繪範圍相當廣，全部逛完整個彩繪村大約需一個多小時。「新光里的彩繪牆面真的很豐富，很值得花一個上午或下午慢慢的走，看看貼近生活呈現農村景物的彩繪」、「我們走了快1小時才逛台南關廟新光彩繪村一半範圍，畫作數量真的很驚人啊！」

地址：台南市關廟區新光路206巷

NO7.九房3D彩繪村

九房3D彩繪村是由彩繪名師曾進成所創作，彩繪牆是以童話故事為主題，像是三隻小豬、愛麗絲夢遊仙境、拇指姑娘、糖果屋、賣火材的小女孩以及醜小鴨等，繪圖栩栩如生，讓遊客拍起照片，就像人走進童話世界，在與那些角色近距離互動。「適合大人與小孩一同來打卡拍照，這次有拍到愛麗絲當手機桌布就覺得不虛此行了」、「立體感十足！沿著這條路邊逛邊拍照，是個非常可愛又適合來的打卡景點」。

地址：台中市石岡區豐勢路九房巷

NO6.忠權3D彩繪社區

忠權社區以諧音「忠犬」做發想，以狗為主題繪製許多可愛繽紛的3D彩繪牆，第一次造訪的旅客也不用擔心迷路，沿途有狗腳印為大家指引，彩繪範圍布滿整個社區，還有各式各樣的主題，像是狗馬戲團、狗度假等，供遊客們互動拍照。「每張狗狗畫的都好可愛喔」、「忠狗彩繪牆很好拍」、「拍照起來真的逼真，好像跟真的狗狗合照」。

地址：彰化縣彰化市辭修路128巷24弄

NO5.坑口彩繪村

坑口彩繪村就位於桃園蘆竹百年宮廟「誠聖宮」旁，在坑口社區發展協會及當地國高中教師的規劃下，與在地居民通力合作彩繪社區牆面，坑口社區逐漸轉型並打響名氣成為彩繪村落。彩繪村共分成四大區塊，包括誠聖宮周邊、彩繪二巷區、永純化工區，以及海山路沿線等，沿途可以欣賞台灣早年的農家生活，感受這個充滿童趣又富人情味的所在。「相比於其他彩繪景點來說，多了些歲月與滄桑」、「航空城徵收用地，不久將要拆除了，有空可以過去欣賞」。

地址：桃園縣蘆竹鄉坑口村16鄰40號之2

NO4.萡子寮喔熊藝術村

萡子寮以普天宮為中心，呼應當地廟宇的文化，如海清宮包公廟的包青天、盤古開天、牛郎與織女、哪吒大戰東海龍王、西遊記、嫦娥奔月等耳熟能詳的神話人物為彩繪主題，創作總長度超過1公里。更以觀光局吉祥物「喔熊組長」為創作主題，以4D立體雕塑和全台獨創「雙面畫」打造「喔熊藝術村」，成為拍照打卡熱門景點。「一個沒聽過的偏僻小漁村，卻有數十幅牆壁地面3D中外神話童話彩繪」、「台灣喔熊結合神仙主題3D、4D立體彩繪超可愛又好玩！」

地址：雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1

NO3.大武彩虹村

沿著台九線往來台東、屏東時，經過大武村，會看見有間民宅牆面上有著大大的放射狀彩虹圖，依循指標進去，村子中的每一幢屋子也都彩繪上了各自的色彩，因此得名「大武彩虹村」。這個五彩繽紛的充滿生命力與活力村落，其實曾經歷八八風災的摧毀，其後集結村民的汗水及淚水，努力重建而生的聚落。「濱海公園旁，五彩繽紛的色調非常搶眼」、「彩虹房子、彩虹天橋還有彩虹牆面塗鴉，夢幻又好拍！」

地址：台東縣大武鄉大武街10號

NO2.好美里3D彩繪村

嘉義縣布袋鎮的好美里，早期稱作魍港，在歷經蚊港、虎尾寮等幾次改名，最終定為「好美里」。好美里以彩繪重現當地漁村特色，像是有鯊魚、豆腐鯊、旗魚、在地特產石斑魚等海洋生物「在牆上」優游，此外，公園地面有超大幅的立體地畫，希望旅客在行走參觀時，彷彿陷入了水藍色的海洋。「可以看到牆上、天花板及地面都有好拍的海洋生物3D彩繪圖案」、「哇~~~ 又是一處讓人驚呼連連的好所在」。

地址：嘉義縣布袋鎮虎尾寮132號（好美里太聖宮）

NO1.鹿港桂花巷藝術村

鹿港桂花巷藝術村於日治昭和年間興建，原本是閒置多年的日治時期官員宿舍，幾度荒廢，後來經過重新規劃以及藝術家的進駐，加上彩繪藝術、植物等，又再次活絡起來。園區會隨著節慶，將藝術村布置不同主題的燈飾，像是元宵節的七彩糖果燈籠；端午節則換上夏日的七彩絲帶，到了晚上還有機會遇到園區點燈，數百顆燈飾同時點亮，園內瞬間變成一幅七彩畫。「從白天到黑夜都能拍」、「到鹿港一定要拍的桂花巷」、「過年期間直接塞爆人群」。

地址：彰化縣鹿港鎮洛津里桂花巷

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年08月11日至2022年08月10日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『彩繪村』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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