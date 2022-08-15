近來炒得沸沸揚揚的柬埔寨詐騙案，以高薪打工的名義誘騙許多台灣人至柬埔寨，結果卻遭囚禁、毆打甚至器官買賣等，很有可能喪命。許多藝人紛紛表達自己的看法，藝人何如芸也分享，幾年前自己到柬埔寨時遇到的情況，直言「柬埔寨幾乎是無政府狀態」。

何如芸在臉書貼文提到，她與家人柬埔寨旅遊的最後一天，回程的班機延誤，櫃台問他們要不要回市區逛一逛11點再回來等，這讓何如芸相當傻眼，直說「我還是第一次碰到進了內候機室，行程照舊還可以再出機場玩樂的，候機室內可以像遊樂場一樣進進出出無需安檢也是一絕」，最後機場廣播班機取消，因「飛機還在曼谷還沒起飛」，於是半夜4點地勤人員送他們一行人去住宿。

恐怖的是，何如芸提到這次是她「此生住過最恐佈的飯店」，園區很大但裡頭的villa殘破不堪像廢墟，整個園區黑漆漆，房間的梳妝台竟然用一塊很大的紅布蓋著，室內燈光昏暗，到處都是木雕和石雕人像，她一直擔心地面會有人形的浮水印跑出來。

此次的經歷讓何如芸直言「我原本想，柬埔寨我一生只要去過一次圓了我的夢就好，現在我的想法一樣沒變」。她也不忘在留言區感嘆，全世界都說柬埔寨是最窮困的國家之一，怎麼可能有高薪可賺，可以觀光，小心謹慎與結伴同行，會是一場深刻的歷史文化遺產之旅。自己是因為最後一晚的住宿太詭異，而心生害怕，前幾天的酒店都很優，酒店人員也很溫和，「國家沒有錯，錯的是居心叵測的人心。」