特斯拉首席執行官馬斯克周日在推特上表示，特斯拉已經生產超過300萬輛車。其中，上海廠的產量已經達到百萬里程碑。

馬斯克在推特上發文表示：恭喜！上海超級工廠產出第100萬輛車！特斯拉的總產量現在已經突破300萬輛。

在此之前，上海長達數個月的嚴格封控和零組件短缺問題，一度使特斯拉的電動車生產面臨重大挑戰。

馬斯克的推文也印證了在2019年啟用及經過數年來的投資後，上海廠強大的生產力。

在馬斯克周日發文慶祝特斯拉達成生產方面的新成就之前，該美國電動車大廠最近這幾季公布的交車數持續增長。交車數是最接近銷售量的數據。

特斯拉7月宣布第二季交付254,695輛車，較去年同期成長26.5%。

儘管總產量突破300萬大關是特斯拉一個重大的新里程碑，但也凸顯出特斯拉與汽車業巨頭相比有多渺小。以豐田汽車為例，光是2021年的交車數就超過了1000萬輛。

特斯拉在今年早些時候曾表示其目標是每年交車量成長50%。

除了上海之外，特斯拉分別在加州佛利蒙市（Fremont）、德州奧斯丁（Austin）和德國柏林附近亦各有一座電動車組裝廠。

馬斯克7月時曾表示，特斯拉的佛利蒙廠、也是公司的第一座工廠，已經生產200萬輛車。

今年以來，特斯拉股價下跌近25%，在通膨和宏觀經濟方面的疑慮籠罩下，投資人不得不重新評估那些所謂的成長型個股。馬斯克上周出售逾700萬股特斯拉股票，套現約68.8億美元。