喧騰一時的立委集體收賄案，台北地院上月一審審結，將立委趙正宇被控財產來源不明罪、蘇震清辦公室主任余學洋貪汙罪，均判決無罪，合議庭認定余有向李恆隆收錢，是受李委託提供太流案進度資訊的對價，因余不具公務員身分，不算賄款，判決無罪，出現「老闆重判，夥計無罪」罕見情形。台北地檢署已於上周五針對蘇震清、余學洋部分及趙正宇財產來源不明罪部分，提起上訴。

這起堪稱是國會史上最大宗立委集體貪瀆案，台北地院7月6日審結宣判，12位起訴被告，除立委助理余學洋無罪，11人判決有罪。5位立委部分，蘇震清被認定主動索賄2580萬元、金額最多，重判10年，廖國棟判刑8年6月、陳超明判刑7年8月、前立委徐永明判刑7年4月，各褫奪公權3年至5年；趙正宇雖不涉貪，但因逃漏稅判刑6月，可易科罰金。涉及行賄的李恒隆及擔任白手套的郭克銘，因坦承犯罪且證詞讓涉貪立委定罪，各獲緩刑5年，但得支付國庫1000萬元及600萬元。蘇震清、廖國棟、陳超明及徐永明已表明將提上訴。

其中趙正宇財產來源不明罪部分，合議庭認為，財產來源不明罪的構成要件，包括「財產增加與其收入顯不相當」，其中「收入」並不以公務員薪資為限，應包含公務員一切合法收入。因趙正宇及妻子107.108年度加計租金及土地仲介佣金收入達2339萬2566元，故檢察官指控的920萬元不明款項，相較其收入並無「顯不相當」情形，因此不符財產來源不明罪構成要件，因此趙並無對其財產說明之義務，諭知無罪。

至於余學洋部分，合議庭認為，蘇震清是自行向李恆隆要求並收取賄款，余學洋雖然2015年間知悉蘇震清有收受賄賂行為，但蘇不知余已發現此事，認定蘇、余並無共犯關係，諭知無罪。合議庭認為，余學洋歷來自李恆隆處收取的款項，是他個人受李委託，提供李太流公司案相關進度資訊的對價，因其不具公務員身分，不算賄款。

不過，北檢審視判決理由後認為，余學洋被控貪汙罪無罪、趙正宇被控財產來源不明罪無罪部分，違反論理及經驗法則，因此已於8月12日針對蘇震清、余學洋、趙正宇3人提起上訴。