大甲鎮瀾宮董事長顏清標的女兒，台中市議會副議長顏莉敏於臉書貼出溫馨的訴求，她說「褪下外界為我貼上的各種標籤，我只是一位熱愛家鄉、喜歡服務的平凡女生，卻因為有了鄉親朋友給我的支持與期待，我背上了不平凡的使命，以民意代表的身份為我們的家鄉爭取更多建設與福利，跟大家一起創造台中的更多可能。」

顏莉敏的溫馨訴求，不僅獲得近4000位粉絲按「讚」！連高雄市議員邱于軒都留言「副議長超用心在經營基層的！」南投縣籍立委馬文君亦留言加油打氣，屏東縣議員盧玟欣還一起加油打氣，稱讚「莉敏最棒！」選民則留言「一直以來妳都是我心目中最優秀議員，很多場合我們握手致意、妳的親切笑容，跟關心的問候深深絡印在我心裏，我ㄧ家人都挺妳，加油！」

顏莉敏指出，「踏上政治這途，堅持自己的理念與價值並不容易，可我深知，對兒童的關心、給青年的支持與對長輩的關懷，無論是什麼身份，只要腳踏在這塊土地上都該被友善對待，我也努力著，為每一個你，做得更好。」

顏莉敏強調，「世界上那麼多人，很幸運的，莉敏可以遇見你，希望你也能給我個交朋友的機會，成為彼此持續讓這片土地變得更好的積累。若你願意，可以給我個讚追蹤我的專頁，之後可到我的服務處領取這個珪藻土杯墊，做爲我們的友情小物，期待你的到來。」