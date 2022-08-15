「國際佛光會中華總會目標是在2030年前，達到淨零碳排標準。」佛光山住持暨國際佛光會世界總會總會長心保和尚，今（13日）在「2022亞太永續行動博覽會」暢談「佛光山綠色永續之路」，宣告國際佛光會中華總會將透過BLIA T-Earth森林復育計畫產生的碳吸存量，提早20年達到聯合國訂定之淨零目標，成為首個淨零宗教團體；佛光山也率先提供一百公頃林地響應計畫，期待拋磚引玉，建立森林復育典範。

今天在大會主舞台舉行「永續行動時間」，心保和尚特別攜手國際佛光會中華總會理事胡偉杰、綠色公益基金會執行長戴慶華，一同分享佛光山如何秉持星雲大師環保與心保理念，積極邁向「綠色永續之路」，吸引滿場觀眾聆聽與熱情回應。

大眾用心聆聽。圖／佛光山提供

地球只有一個 蔬食是第一環保

心保和尚表示，佛光山全球五大洲道場和佛光人一直身體力行淨灘、淨山、掃街等工作，佛光會更推動很多綠化指標性活動，如蔬食A計畫、e起復蔬、蔬食地圖、VEGRUN全球復蔬公益路跑、T-Earth森林復育等，都是非常實際性的行動，「地球只有一個，是我們的家，綠化與淨零碳排是一定要做的，若不做，以後保證吃虧，愈早做愈可以得到效果。」

心保和尚並強調，一般提到環保多著重在減少油電使用和回收再利用，「其實蔬食是第一環保，若每個人發心每天吃一餐蔬食，是對環保最直接的回饋。」

心保和尚更在會中發願，「國際佛光會中華總會在2030年前，達到淨零碳排的標準」，透過T-Earth種樹所產生的碳吸存量，可以超過弘法及會務發展過程中所產生的溫室氣體排放量，達到零碳排的目標，讓人間佛教在弘傳的過程中，不給地球造成負擔，更進一步復育地球生態。

佛光山住持心保和尚、台北道場住持滿謙法師（左2）、人間福報社長妙熙法師（左）和綠色公益基金會執行長戴慶華一同參觀佛光山主題館。圖／佛光山提供

國際佛光會 掌握氣候危機的阿基里斯腱

胡偉杰也分享，他在推動、消化氣候變遷相關議題時，「每天都消化不良，憂心忡忡」，即使聯合國已提出氣候變遷的原因解方，但人類每年還是繼續排放510億噸的二氧化碳，讓地球愈來愈熱，「所幸佛光會的積極行動，讓我又重燃信心」。

「國際佛光會已經掌握氣候危機的阿基里斯腱。」胡偉杰表示，零碳排要做到三件事：揭露、減碳和負碳，而「負碳」唯一可行的方式是自然解決方案，即「禁止砍伐、森林復育」。

「國際佛光會正在推動的就是自然解決方案。」胡偉杰說，例如蔬食A計畫是鼓勵吃素，串連禁止砍伐；T-Earth種樹植林是選擇多樣性的樹種，創造健康的生態環境，解決森林復育，都是最有效的行動。

佛光山參展區舞台背板，有著星雲大師提倡的環保與心保理念字樣。圖／佛光山提供

T-Earth森林復育 2050年前種下10億棵樹

戴慶華則指出，佛光會的T-Earth森林復育計畫，發願要在2050年之前在全球種下十億棵樹，讓森林永續，因此發起綠色公益基金會，佛光山也率先提供一百公頃林地響應，希望可以拋磚引玉，同時建立綠色公益存摺，創建森林復育典範。

低碳飲食構面，佛光會除了蔬食A計畫，也推動VEGRUN——你跑步我捐餐活動；並在台灣舉辦蔬食評鑑指南，「我們最終希望將蔬食議題搬上永續桌，讓更多企業一起用蔬食來做更多永續和努力。」

佛光會的T-Earth森林復育計畫，發願要在2050年之前在全球種下十億棵樹，讓森林永續。圖／佛光山提供

趙先之接力演說 推動「蔬食減碳規範平台」

「永續行動時間」結束後，佛光山《人間福報》永續長趙先之接力在「永續福祉高峰會」中，分享「人間永續蔬食減碳倡議」主題，當中也宣告《人間福報》預計三到五年擘畫，將推出「國際蔬食減碳規範平台」，讓蔬食業者能更方便透過平台，尋求減碳認證，為地球環保盡一份力。

今年佛光山共有《人間福報》、國際佛光會中華總會、財團法人綠色公益基金會、社團法人中華福報生活推廣協會，與財團法人佛光淨土文教基金會參與，一連三天活動精采不斷， 尤其展場綠意盎然、木質清新的文青風格，與大會永續行動主題相呼應，大獲好評，更成為會場打卡熱點。

今天下午還有「T-Earth的三零世界」、「素的起點，有光的所在」、「永續行動從飲食開始」、「精彩蔬食」等四場專場短講輪番上陣，明天更邀請到佛光山文化院院長依空法師分享「叢林與環保」，他將跨越歷史長河，從宏觀佛教叢林觀點切入環保議題，為大眾打開新視野。