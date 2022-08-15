來自韓國的人氣YouTuber芒果，過去曾來台灣讀書，她透過開設YouTube頻道來分享在台生活，影片相當受歡迎，很快地累積了高人氣，影片突破百萬點閱，但芒果2年多前無預警消失，讓粉絲都感到相當錯愕，如今她突然回歸，重新在YT頻道上傳了新影片，解答了消失這麼久的謎團。

已完全停更YT頻道長達2年多的人氣YouTuber芒果，當年以拍攝韓國人在台生活而走紅，突然無預警消失，讓粉絲相當錯愕，也紛紛猜測她不再更新影片甚至音訊全無的原因，而她突然在昨天(8/14)上傳了新影片，解釋當年消失的原因，也回應返韓結婚生子的傳言。

芒果在影片中透露，2年多前她確實是回去韓國，理由是因為私事，沒想到回去後遇上新冠肺炎爆發，她只能繼續留在韓國，就這樣生活跟工作漸漸安頓下來，芒果透露目前有穩定的工作，因此只能利用下班時間拍攝影片。

芒果表示，從朋友那兒聽說，有傳言說她離開台灣反韓是去結婚生孩子，她予以否認，表示這不是她回韓國的原因，而她返韓後，透過網友留言得知大家仍好奇她目前的生活，因此鼓起勇氣決定重新再經營YT頻道，網友們對於她突然更新影片感到又驚又喜，紛紛留言「等了芒果姊姊2年沒白等」、「芒果終於回來了～～好想念芒果」、「看到妳健康平安一切都好實在是太棒了！」，但也有人表示，她毫無預警的停更，「不信只因為這些片面原因」。