時碩工業(4566)公告2022年第二季暨上半年合併財報，第二季合併營收為11.18億元，稅後淨利為1.04億元，每股稅後盈餘為1.44元，營收、淨利與每股盈餘創歷年同期新高，單季獲利為歷史次高，僅次於上一季。累計2022年上半年合併營收24.2億元，稅後淨利2.27億元，每股盈餘3.16元，營收、淨利與每股盈餘創半年度新高，已超越2021年全年獲利。

2022年上半年就產品銷售比重：汽車傳動應用佔比為29％、汽車安全應用佔比為17％、工業應用銷售佔比則為50％、航太應用佔比則為4％。與去年同期比較觀察，汽車應用銷售受到缺芯與大陸封控影響微幅下滑2％；工業應用銷售受惠高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，持續成長22％；航太應用銷售隨著各國國境陸續解封，全球航空產業復甦，相較去年低基期大幅成長112％。

因提升投入產出效率，精細化成本管控與高毛利產品銷售組合占比提高，上半年毛利回升至22％；受惠近期新台幣走貶，也讓上半年稅後淨利與每股稅後盈餘同創歷史半年度新高，在本業轉佳、業外貢獻挹注下，稅後淨利年增203％，每股稅後盈餘年增198％，一舉超越2021全年獲利。

時碩指出，預期全球車市下半年可望較上半年回溫，市場對E-bike及高階運動車款需求仍舊強勁，航太產業景氣正在快速復甦，惟須留意油價及半導體需求變化。整體而言，上半年營收與稅後淨利持續穩健，表現符合管理團隊預期，公司逐步展現新世代產品成功開發、廠區多元分佈與銷售地區分散的目標，未來中長期營運成長動能審慎樂觀。