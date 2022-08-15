德國財政部長林德納(Christian Lindner)周日在被問到歐洲其它國家對能源企業開徵「暴利稅」時，回答指出，企業在經濟和能源危機中所賺取的「極度的」利益，政府不該對此徵稅，因為這將干擾市場力量。

目前義大利和英國在今年都已經對能源公司開徵暴利稅(windfall tax)，政府希望能藉由稅收，為社會最底層的人群提供保護。英國今年五月對油氣生產商徵收25%暴利稅，以便為一般家戶的高漲能源帳單提供支援。

隸屬於自民黨(FDP)的財長林德納說，就好像疫苗生產商獲得較高利潤，這是正確的，因為它們的風險很高。而儘管目前電力供應吃緊，較高的電價也是市場引導下的正確結果，企業可以從中獲利。財長說，政府不想從額外稅收中獲得經濟利益。

然而德國執政聯盟中的其它政黨，則持有不同觀點。來自綠黨的經濟部長哈貝克(Robert Habeck)一再要求，這些「不勞而獲和偶然的獲利」必須回饋於社會，而不是個人。