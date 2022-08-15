有「最兇國文老師」之稱的F奶網紅Q塔，針對年輕人到柬埔寨遭詐騙事件怒批，這群人又貪又笨，才會上當，不僅造成社會負擔，還讓家人擔心，被拖累的家人才是真正的受害者，她說那些執意要去柬埔寨的人，就當作是達爾文的進化論，適者生存、不適者淘汰，「別妨礙天擇」。

Q塔昨（14）日於個人臉書粉專指出，看到網路上有不少人呼籲，不要檢討柬埔寨事件的受害者，但可以不要無限上綱這句話嗎？Q塔說，過去曾有女性外出穿得少遭性騷擾，還被社會大眾檢討穿著不檢點，她認為「不要檢討受害者」這句話應用在這類事件，因為女性穿得少，不是他人犯罪的理由。

Q塔針對柬埔寨事件評論，認為到柬埔寨遭詐騙的人是又笨又貪。（圖／翻攝自Q塔臉書粉專）

Q塔針對柬埔寨事件評論，引發網友贊同。（圖／翻攝自Q塔臉書粉專）

Q塔直言「是貪又笨，願者上鉤」，不依循正軌賺錢，也不掂掂自己幾斤幾兩重，因為個人的愚笨，造成家人和社會負擔，被拖累的人才是真正的受害者。（圖／翻攝自Q塔臉書粉專）

反觀柬埔寨受害者，Q塔直言「是貪又笨，願者上鉤」，不依循正軌賺錢，也不掂掂自己幾斤幾兩重，因為個人的愚笨，造成家人和社會負擔，被拖累的人才是真正的受害者。

Q塔表示，在機場的警察苦口婆心勸導，仍有人執意要去柬埔寨，「我都為警察感到辛苦」，Q塔說自己沒有這麼大愛，要去的人就當作達爾文進化論，適者生存、不適者淘汰，「不要妨礙天擇！」

言論曝光，引發網友認同，「一針見血，說得真好」、「總算有人點出問題核心了」、「沒錯！基本上這種人的心態就不正確」、「講得真好，怎麼會有人相信一個比台灣落後的國家」、「不聽警察苦勸的真不值得同情」、「不聽勸就放生吧」。