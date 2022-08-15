曾跟杜蘭特攜手拿下2017、2018年NBA總冠軍的勇士前鋒伊戈達拉，眼見杜蘭特最近陷入進退兩難窘境，不禁在自己播客節目中給這名前隊友建議，除了希望杜蘭特可以繼續留在籃網奮戰，更放話杜蘭特可以選擇休息1年，「那我們就放棄1年，時間就是一切。」

「我認為杜蘭特應該留在籃網，這是一個龐大的市場，對比賽有幫助的，他只要幫助球隊成長且打出好表現而已，這就是我的感受，」伊戈達拉說，「杜蘭特還有4年合約，在這種情況下，你甚至可以選擇休息1年，那我們就放棄1年，時間就是一切。」

伊戈達拉接著強調，他始終是支持杜蘭特的，也知道杜蘭特對於球賽擁有無比熱情，可是身為一名球星，杜蘭特應該選擇正向面對那些真正困境，「籃網還是一支相當年輕的球隊，必須經歷過一段艱難困境，才有辦法獲得比較穩定的環境。」

姑且不管杜蘭特能否聽進伊戈達拉這些建議，光是說讓杜蘭特休息1年，也就是代表杜蘭特下個球季可能不會上場打球，就足以掀起龐大負評了，畢竟《ESPN》資深記者溫霍斯特今天也放話，假如杜蘭特遲遲無法離開，他可能缺席籃網季前訓練營與例行賽了。