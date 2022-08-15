為防範不肖業者經由污水下水道人孔蓋傾倒廢棄油污、有機溶劑及其他有害物質等流入鳳山水資源中心，內政部營建署於109年8月補助水利局辦理「高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」，工程經費為1億530萬元，於110年9月8日開工，並於111年8月3日如期竣工，為鳳山、鳥松一帶下水道水質監測，注入一劑強心針。

近年鳳山地區污水下水道系統屢傳遭受廢油污流入事件，導致鳳山水資源中心生物處理系統效能失效，並嚴重影響放流水質與再生水供水，本工程在污水下水道系統增置5組智慧型遠端監測設施，可將上、中、下游的水質與污染濃度等資訊，透過物聯網科技傳輸至中央監控室，達到早期預警及提升緊急應變的能力。另外以往出現嚴重或可能遭偷倒熱區，裝設25組具有車牌辨識系統之CCTV攝影機及50組高科技智慧型人孔蓋傳感器等設備，即時監控可疑槽車排入有機溶劑、水肥及廢油等高濃度污染物，嚴防不肖業者違規排放行為。

為避免異常水質入流鳳山水資源中心，影響後續生物處理功能及再生水廠運作，在鳳山再生水廠內增置6組浮油撈除設備及油水分離設備攔截油污，並增設緊急排放管線，以保護後續污水處理廠之設施處理功能。此外，於再生水廠放流口旁設置2組砂濾塔設備過濾放流水質，分別以加壓泵輸送至大東濕地公園，並可於枯水期間補注水源至中崙國中旁河道及博愛橋旁河道，加強淨化河道及景觀公園水質。

在遠端水質監測預警系統啟用之後，可望掌握下水道遭偷倒情事，即時與環保局等稽查單位擴大聯合查察，對於不肖廠商之行為予以嚴逞重罰，達到遏止不法事件發生。