桃園市一名已婚陳姓男子發生婚外情，多次與許姓女子在外牽手並進出摩鐵，遭守候在摩鐵門口的陳妻逮個正著，陳男與許女嚇得駕車落跑。桃園地院審結，認為許女侵害陳妻配偶權屬實，判須賠20萬元。可上訴。

判決書指出，陳妻主張於1981年間與丈夫結婚，婚後育有3子女，但近期陳男頻繁駕車外出，更輾轉透過友人得知陳男經常與許姓女子出門；陳妻控訴，今年2月間看見陳男與許女當街勾手，開車駛入汽車旅館，她於汽車旅館門口守候2小時後等到2人退房，2人見到她的身影嚇得驚慌失措，還駕車逃離現場，連闖數個紅燈，認為許女與她丈夫的婚外情不證自明。

此外，陳妻表示，許女與他們夫妻倆有共同朋友圈，意即許女明知陳男已婚，卻依然與陳男外遇，已侵害她的配偶權，故提告求償150萬元。

對此，許女辯稱，陳妻提出的照片證據並無法證明她為影中人，且當時在汽車旅館突然有一名女子駕車擋住去路，以為是有人來找麻煩，直覺反應開車離去，以免造成麻煩。

桃園地院審結，法官認為許女辯詞空泛，也無法說明為何與許男進出汽車旅館，縱使無直接證據證明2人有發生性行為，但此舉仍非朋友間的互動，且足以破壞陳妻的婚姻幸福美滿，侵害陳妻的配偶權，審酌後判許女要賠20萬元。可上訴。