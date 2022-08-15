在忙碌的日常生活中，偶爾也會有想忙裡偷閒的時刻，這些都是人之常情，不過星座運勢網站《星座好朋友》指出，水瓶座、天秤座、射手座可說是無時無刻都想放鬆偷懶，不過偷懶歸偷懶，他們還是會運用自己的小聰明，準時將交辦事項完成，令人相當敬佩。

TOP3水瓶座

水瓶座總是給人一副無所謂的樣子，面對日常中的瑣事，非常怕麻煩的他們總是無法提起勁，進而容易衍生出想逃避的想法，不過面對攸關重要的事情時，他們可不會隨便怠惰，一定會準時將交辦事項完成。

通常會讓水瓶座想要偷懶的事，一定是他不感興趣的事，所以他才不想做，而且他們就算偷懶也不會讓人抓到把柄，這種技術性偷懶算是偷懶界的翹楚。

TOP2天秤座

天秤座在職場上向來不會陰險耍詐，就算是要偷懶他們也會光明正大的偷懶，加上他們總是習慣性為自己找理由，因此只要他們今天想偷懶，任何阿貓阿狗的瑣事都能成為他們請假的理由。

不過即使要偷懶，天秤座還是會拿捏好分寸，特別是在攸關他人利益的事情上，他們絕對不會輕易怠惰，一定會將交辦事項完成，因為他們非常公私分明，不想因為自己個人的行為而影響他人，算是非常會拿捏偷懶程度的一個星座。

TOP1射手座

大部分的射手座做起事來我行我素，只有他們感到有興趣的事情，他們才會用盡全力去做，如果是他們不喜歡的事情，那他們寧可擺爛也不願意去做，因為他們不想為沒興趣的事情浪費自己的時間，所以在上班的時候，他們時常因為一些個人因素，導致暫時性罷工或是進度停擺不前，也因此常常被認為是在偷懶。

其實射手座不是不做，而是目前沒有心情做，一旦他們認真起來可是會令人大吃一驚的！他們在該努力時不會鬆懈，該偷懶時也會拿捏好分寸。