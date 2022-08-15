神基(3005)8月以來獲投信法人連續買超，第二季神基因遭認強固電腦龍頭日商松下控告侵權，認列約5億元損失，使單季獲利下滑到2.62億元，預估2Q也將是全年獲利的谷底。

神基上半年度合併營收為新台幣150.43億元，較去年同期之149.12億元增加0.88%；營業利益為新台幣11.76億元，相較去年同期11.94億元，減少1.45%；歸屬於母公司業主之淨利為新台幣7.79億元，相較於去年同期的29.30億元，減少73.41%；此落差主要是因為去年第二季認列PMD股權處分利益約當新台幣25.19億元，而今年第二季則因為專利侵權訴訟認列5.19億元損失，單季EPS為0.38元；累計上半年每股稅後盈餘(EPS)為新台幣1.3元，較去年同期的4.96元減少73.79%。

神基被龍頭日商松下（Panasonic）提告外觀設計侵權的案，6月初美國加州中部聯邦地方法院公布裁判結果為「侵權確立」，神基需賠償松下1700萬美元。松下2019年主張神基投控旗下神基科技及Getac Inc.所販售K120及UX10兩款產品侵犯其美國外觀設計專利，松下掌握的是產品外觀線條設計專利，且只在北美註冊，因此神基原評估侵權案並不會成立，不料陪審團直觀意見不如預期。神基於6月認列訴訟費用及裁判侵權的1700萬美元賠償金，該罰金相當於新台幣4.7億元，使第二季單季稅後盈餘降至2.62億元。

神基的強固電腦市占緊追松下，松下的控告侵權案，透露大哥對二哥下馬威意味十足。