統振(6170)第二季合併營收為7.54億元，即便在4月降低子公司達振持股比例(喪失控制力)後而不認列營收表現，單季營收仍能繳出年增2.09％，營業利益0.42億元，加上美金升值匯兌利益貢獻，稅後歸屬於母公司淨利1.02億元，稅後每股盈餘(EPS)為1.17元，年增率分別為477％、485％，創歷年單季獲利新高。累計上半年合併營收達15.23億元，稅後歸屬於母公司淨利1.49億元，稅後每股盈餘(EPS)達1.71元，亦分別較去年同期成長4.42％、166％、167%。

統振表示，今年第二季兩大事業體的營收比重分別為金融科技與通訊服務50.73%、流通49.27%，且單季營收的絕對金額分別較去年同期成長6.01%、343.33%，整體來看，即便在4月降低子公司達振持股比例(喪失控制力)後而不認列營收表現，單季營收仍能繳出年增2.09%之亮麗表現，且以2021年第二季營收扣除達振能源的營收表現來看，今年第二季更較去年同期成長58.73%，凸顯公司積極轉型以金融科技與零售服務為主的商業模式已獲得良好的成效。

統振進一步表示，金融科技與通訊服務事業體方面，其中在金融科技(FinTech)，第二季因Q pay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，創造FinTech的業績年增47.47％，加上流通事業體擴增代理項目範疇，包括德國保健食品德之寶(Doppel herz)、快篩試劑等加速市場通路的舖蓋，雙引擎動能齊步推進統振整體營運表現在這國際局勢波動、海運缺櫃、原物料缺料等負面因子干擾下，仍繳出優異成績單，第二季營業毛利率23%、營業利益率6%、稅後淨利率14%，分別較去年同期以及今年第一季皆呈三率三升。

展望下半年，統振維持審慎樂觀看法。一方面在金融科技與通訊事業體，看好未來台灣移工匯兌商機，持續優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性，保障移工用戶使用安全性，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Q Pay環境，以此搶占更多外籍移工小額匯款的市場份額；另一方面，亦持續鎖定穩健營運淨現金流業務與前瞻性市場深化佈局，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，透過穩定營運淨現金流的多角化事業體經營策略，優化公司未來財務、業務等各方面的體質。