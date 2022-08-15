喧騰一時的立委集體收賄案，台北地院一審重判立委蘇震清徒刑10年，但台北地檢署痛批蘇不法金額高達2700萬元，自案發後否認迄今，甚至找一堆荒謬理由抗辯卸責，還自訴檢察官、書記官製作不實筆錄，惡意誣衊、中傷檢方，認為判10年徒刑，「判太輕」，並認為一審判決就沒收蘇震清犯罪所得部分予以酌減1000萬元，亦有不當，向高院提起上訴。

檢方指出，蘇震清事發後否認迄今，並以各種不符事理，有悖真實之抗辯試圖卸責，更於審理中就相關偵查作為惡意進行誣衊、中傷，企圖以不實之抹黑試圖轉移焦點，可見蘇震清犯後毫無悔改之意。

檢方強調，蘇震清、余學洋自2012年開始迄今，貪婪索取之賄賂金額共計高達2700餘萬元，多年來為此造成行政機關之巨大資源浪費、公務員疲於奔命，個人尊嚴亦遭到踐踏，甚至因此身心俱創，難以填補；一審判決未完整評價蘇震清與余學洋共犯貪汙行為，以及其犯罪所生之損害，僅於中間稍偏高度刑之範圍內，判處蘇震清有期徒刑10年，其刑罰實屬過輕，不符合罪刑相當原則。

此外，檢方指出，一審判決就沒收蘇震清犯罪所得部分予以酌減1000萬元，亦有不當，合議庭未慮及蘇震清將賄款項返還與李恒隆目的，是因知悉遭到檢調監聽，為求脫免相關刑責，在詢問律師後，向李恒隆堅持表示欲返還款項，更向李恒隆表達「仍然會繼續幫忙」、「請你原諒」。

檢方認為，蘇震清先前向李恒隆索取2000萬元賄款時，執其家人將位居高位，日後可要求經濟部來配合以協助李恒隆取回太流公司之理由，貪婪向李恒隆索取大筆款項，待日後發覺可能遭到調查時，方才倉促返還，審酌蘇事後返還賄賂動機，是在於逃避司法追查。

加上蘇震清名下之財產狀況、其使用眾多人頭帳戶以掩蓋其複雜、龐大之金流往來之情形，實難認犯罪所得全數予以沒收、追徵，有過苛之虞。檢方認為合議庭逕行將犯罪所得之沒收，切分為蘇震清、李恒隆各自負擔一半責任，並酌減蘇震清沒收金額1000萬元，實有不當。